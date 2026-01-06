L’Europa in ordine sparso scarica Maduro ma teme l’espansione Usa

Da cms.ilmanifesto.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa mantiene un atteggiamento di cautela rispetto alla crisi in Venezuela, senza esprimere commenti ufficiali sulla recente escalation. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è rimasta silenziosa su questa delicata situazione, mentre l’attenzione si concentra sulla possibile espansione dell’influenza degli Stati Uniti nella regione. Questa incertezza riflette la complessità delle relazioni internazionali e la posizione dell’Europa di fronte ai recenti sviluppi in America Latina.

Silenzio ieri dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla nuova crisi scatenata da Donald Trump in Venezuala. Le dichiarazioni sono arrivate ma dalla portavoce della Commissione per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217europa in ordine sparso scarica maduro ma teme l8217espansione usa

© Cms.ilmanifesto.it - L’Europa in ordine sparso scarica Maduro ma teme l’espansione Usa

Leggi anche: Venezuela, Maduro invoca sostegno internazionale contro l’espansione militare Usa

Leggi anche: Meloni dice no al Mercosur: l’accordo ottiene il via libera Ue, ma l’Italia vota in ordine sparso

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.