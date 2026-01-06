L’Europa in ordine sparso scarica Maduro ma teme l’espansione Usa
L’Europa mantiene un atteggiamento di cautela rispetto alla crisi in Venezuela, senza esprimere commenti ufficiali sulla recente escalation. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è rimasta silenziosa su questa delicata situazione, mentre l’attenzione si concentra sulla possibile espansione dell’influenza degli Stati Uniti nella regione. Questa incertezza riflette la complessità delle relazioni internazionali e la posizione dell’Europa di fronte ai recenti sviluppi in America Latina.
Silenzio ieri dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla nuova crisi scatenata da Donald Trump in Venezuala. Le dichiarazioni sono arrivate ma dalla portavoce della Commissione per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
La guerra in Ucraina mette in crisi principi di pace consolidati, richiedendo un ruolo attivo dell'Europa per preservare un ordine globale basato su cooperazione e rispetto della sovranità
#Trump si comporta come un pirata, un bandito che minaccia l'invasione di Stati sovrani: dal Messico alla Colombia, fino alla Groenlandia, che appartiene alla Danimarca e quindi all'Unione Europea. Siamo davanti alla costruzione di un nuovo ordine geopolit
