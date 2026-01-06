L’Europa destina 10 miliardi in più agli agricoltori italiani | la soddisfazione di Meloni e Lollobrigida
L’Europa ha annunciato un incremento di 10 miliardi di euro a favore degli agricoltori italiani, risposta alle richieste dell’Italia stessa. La proposta della Commissione Europea prevede, infatti, di destinare già dal 2028 ulteriori 45 miliardi di euro alla Politica Agricola Comune, rafforzando il sostegno alle imprese agricole del paese. Una notizia che rappresenta un passo importante per il settore e per l’economia rurale italiana.
Nel giorno dell’Epifania arrivano ottime notizie per l’agricoltura italiana. La Commissione Europea ha deciso di modificare, come richiesto dall’Italia, la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale per rendere disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune. A dare l’annuncio da Bruxelles, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Una modifica adottata per garantire «un reddito equo agli agricoltori e la sicurezza alimentare a lungo termine». L’Ue rafforzerà anche gli strumenti anticrisi, con «il raddoppio a 6,3 miliardi di euro» della rete di sicurezza per stabilizzare i mercati agricoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
