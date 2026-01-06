L'esercito israeliano spara contro gli studenti all'università di Birzeit | Rischiamo la vita per studiare

Nell’attacco dell’esercito israeliano all’università di Birzeit, vicino Ramallah, 41 studenti sono stati feriti, tra cui 11 ricoverati in ospedale. L’incursione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza degli studenti e la tensione nella regione. La situazione evidenzia le difficoltà di chi cerca di studiare in un contesto di conflitto, mettendo in luce le sfide quotidiane affrontate dagli studenti palestinesi.

Oggi l'esercito israeliano ha fatto incursione nell'ateneo di Birzeit, vicino Ramallah, sparando e ferendo 41 studenti, di cui 11 sono adesso in ospedale. Una studentessa a Fanpage.it: "Vengono per spaventarci ma non ci fermeranno dal voler studiare".

