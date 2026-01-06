L’esercito israeliano spara contro gli studenti all’università di Birzeit | Rischiamo la vita per studiare

Nella giornata di oggi, l’esercito israeliano ha fatto ingresso nell’università di Birzeit, vicino Ramallah, causando il ferimento di 41 studenti, di cui 11 sono stati ricoverati in ospedale. L’incidente evidenzia le tensioni e le difficoltà che gli studenti affrontano quotidianamente in contesti di conflitto, mettendo in luce le gravi conseguenze di situazioni di instabilità e violenza nelle aree occupate.

