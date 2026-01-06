L’eredità italiana di alcune star internazionali si intreccia con le loro carriere di successo. Tra queste, Hulk Hogan, celebre wrestler americano con radici piemontesi. Questa connessione rende ancora più interessante il suo percorso, sottolineando come le origini italiane possano essere parte integrante di storie di grande rilievo nel mondo dello spettacolo e dello sport. Un dettaglio che arricchisce il suo profilo senza eccessivi clamori.

“Sono tutte star internazionali con origini italiane, ma solo una di loro aveva un nonno piemontese. Non dirlo!”. È questo il quesito su cui ieri, 5 gennaio 2026, i concorrenti del quiz di Rai 1 “L’eredità” si sono sfidati alla Scossa, uno dei giochi più conosciuti del format in onda ogni giorno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

L'eredità, la Scossa sulla star internazionale con origini piemontesi: è il wrestler americano Hulk Hogan

