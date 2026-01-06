Paola, Ilaria e Federico i tre concorrenti che hanno giocato al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, martedì 6 gennaio. Ai Cento secondi, però, ci sono arrivati solo Federico e Ilaria. E a spuntarla, alla fine, è stato Federico. Che così è riuscito a sedersi per la seconda volta al tavolo della Ghigliottina. Il montepremi iniziale era di 175mila euro. Le cinque parole da collegare questa sera, invece, erano: effetto, nodo, leggera, stile e proboscide. Mentre la cifra in palio, dopo alcuni dimezzamenti, è scesa a 43.750 euro. Il concorrente, allora, ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e a Liorni ha confessato: "Forse ho trovato la parola giusta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, "in pigiama": Federico, il dettaglio che non passa inosservato

Leggi anche: Figlio Spalletti alla Juventus: chi è e cosa fa in bianconero, un dettaglio che non passa inosservato…La curiosità legata all’allenatore candidato per il post-Tudor

Leggi anche: Thuram e Chivu, sintonia totale: quel dettaglio che non è passato inosservato