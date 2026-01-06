L’Epifania saluta le festività La Befana scende dal Castello E quante sorprese nelle frazioni

L’Epifania segna la conclusione delle festività, portando tradizioni e momenti di condivisione. Quest’anno, la Befana scende dal Castello Estense, portando con sé sorprese e atmosfere festive nelle frazioni cittadine. In piazza Castello, si svolge la prima edizione della “Befana dei Vigili del Fuoco”, un evento gratuito pensato per coinvolgere tutta la comunità in un pomeriggio all’insegna di tradizione e convivialità.

La Befana scende in piazza dal Castello estense. La città oggi vivrà un pomeriggio di festa, spettacolo e tradizione: in piazza Castello, si terrà per la prima volta la “ Befana dei vigili del fuoco ”, evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. A partire dalle 15, la piazza si animerà con Pompieropoli, il percorso educativo e ludico dedicato ai più piccoli, e con l’esposizione dei mezzi dei vigili del fuoco, offrendo a famiglie e bambini l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del soccorso. Il momento più atteso è previsto intorno alle 16 quando i vigili faranno volare simbolicamente la Befana dal Castello fino alla piazza, regalando uno spettacolo emozionante e unico, ricco di magia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

