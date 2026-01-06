L’Epifania dei carabinieri in ospedale E il labrador ’Mora’ conquista la Pediatria

L’Epifania dei Carabinieri in ospedale è un’iniziativa che da anni porta conforto ai bambini ricoverati. Quest’anno, i Carabinieri della Biodiversità hanno visitato diverse strutture italiane, portando doni e un messaggio di vicinanza. Tra le novità, il labrador Mora ha conquistato i piccoli pazienti della Pediatria, contribuendo a rendere più lieve il momento della degenza. Un gesto di solidarietà che valorizza il ruolo sociale dell’Arma.

Grosseto, 6 gennaio 2025 – Nel segno della tradizione anche quest‘anno i Carabinieri della Biodiversità faranno visita a tanti bambini ricoverati negli ospedali di tutta Italia, a cui i Carabinieri porteranno doni e amore per la natura, per aiutarli a superare un difficile periodo. I militari del reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, in compagnia del labrador Mora, cane «antiveleno», sono andati a fare visita ai bambini ricoverati al reparto di pediatria e al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto, trascorrendo con loro un po’ di tempo e lasciando alcuni doni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Epifania dei carabinieri in ospedale. E il labrador ’Mora’ conquista la Pediatria Leggi anche: Nuovi arredi per la Pediatria: dal Lions Club Forlì Host un importante dono alla Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni Leggi anche: Carabinieri in visita al reparto di pediatria dell’ospedale di Senigallia: doni e sorrisi per i piccoli pazienti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “Befana della Biodviersità”: i Carabinieri e il Labrador Mora in visita ai piccoli pazienti della Pediatria - I Carabinieri Biodiversità e il Labrador Mora in visita alla Pediatria dell'ospedale Misericordia di Grosseto. msn.com

EPIFANIA DI SOLIDARIETÀ: LA CASERMA DI PIAGGINE SI APRE AI BAMBINI DELL’ACCOGLIENZA Nel pomeriggio di oggi a Piaggine, una storia di solidarietà e attenzione al territorio. I Carabinieri della locale Stazione hanno aperto le porte della caserma - facebook.com facebook

I Carabinieri di #Cagliari donano panettoni alla Caritas e arricchiscono il pranzo sociale dell'Epifania x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.