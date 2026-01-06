L’Epifania | cosa significa questa festa e come si celebra nel mondo

L’Epifania, celebrata il 6 gennaio, segna la conclusione delle festività natalizie e rappresenta un momento di riflessione e tradizione. Questa festa ha origini religiose e culturali, celebrando la manifestazione di Gesù ai Re magi. In molte parti del mondo, si svolgono tradizioni e eventi specifici, mantenendo vivo il senso di condivisione e di continuità con le radici storiche e religiose di questa ricorrenza.

Il 6 gennaio è il giorno che, da sempre, chiude le festività natalizie iniziate due settimane prima ma anche il lungo periodo dei festeggiamenti per il nuovo anno appena arrivato. I più piccoli aspettano con ansia il contenuto della calza della Befana, una vecchietta a "bordo" di una scopa che tradizionalmente può essere piena di dolciumi o carbone ma il significato di Epifania è molto importante per la Cristianità. Cosa significa Epifania. Dal greco "epipháneia", il significato letterale è "manifestazione (ma anche "apparizione" o "rivelazione"): in ambito religioso indica la comparsa di una divinità e, nel Cristianesimo, si tratta della manifestazione di Gesù Cristo come Figlio di Dio all'umanità che si celebra con l'arrivo dei Re Magi che, come è scritto nel Vangelo, portano i doni al Bambin Gesù (oro, incenso e mirra) che simboleggiano, rispettivamente, la sua regalità, la sua divinità e la sua passione (umanità). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Epifania: cosa significa questa festa e come si celebra nel mondo Leggi anche: Epifania: dove si festeggia nel mondo Leggi anche: Festa dell’Immacolata, che cosa si celebra l’8 dicembre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’Epifania: cosa significa questa festa e come si celebra nel mondo - Il 6 gennaio è un giorno molto importante per la Cristianità: ecco qual è il vero significato di Epifania e cosa accade negli altri Paesi ... msn.com

Festa dell’Immacolata Concezione: cosa significa davvero e perché si celebra l’8 dicembre - È il giorno in cui molte famiglie preparano l’albero, allestiscono il presepe e inaugurano l’atmosfera delle feste. blitzquotidiano.it

N5 Cosa Significa Epifania: La Befana e le Origini del Mito

Cosa c'è nella vostra calza: caramelle o carbone L'Epifania e la Befana hanno un legame antichissimo, anche se non sempre così facile da ripercorrere. Quella della vecchietta più famosa del mondo, infatti, è una storia tanto affascinante quanto intricata e - facebook.com facebook

Cosa fare per l'Epifania: ecco gli eventi e le sagre principali per vivere l'ultimo giorno di magia invernale x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.