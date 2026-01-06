Leone XIV chiude Porta Santa a SPietro

Alle 9.53, Papa Leone XIV ha ufficialmente chiuso il

9.53 Il Papa ha chiuso ufficialmente il "Giubileo della speranza" alla presenza del capo dello Stato, Mattarella, chiudendo la Porta Santa a San Pietro. Tremila i fedeli in piazza. Una "Porta Santa varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi,oppressi" ha detto il Papa. Era stata aperta il 24 dicembre 2024 da Papa Francesco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Papa Leone XIV domani chiuderà la Porta Santa di San Pietro: sarà presente Mattarella Leggi anche: Chiusura del Giubileo e della Porta Santa di San Pietro con Papa Leone XIV: orario, a che ora, streaming La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La fine del Giubileo: papa Leone XIV chiude la Porta Santa; Il Papa chiude la porta santa, termina il Giubileo; Il 2025 da Francesco a Leone nel segno del Giubileo; Porta Santa del Giubileo. Aperta da Francesco, verrà chiusa da Leone XIV. Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, il Giubileo 2025 è finito: programma del 6 gennaio - Fine del Giubileo 2025, Papa Leone XIV stamattina ha chiuso la Porta Santa di San Pietro aperta a dicembre 2024 da Papa Francesco ... fanpage.it

Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro - Papa Leone XIV ha presieduto il rito di Chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e ha chiuso ufficialmente il Giubileo della Speranza 2025. acistampa.com

Giubileo, Papa Leone XIV chiude la Porta Santa a San Pietro - "Si chiude questa Porta Santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza": con questa preghiera di ringraziamento, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa di San Pietro, ultima tra le Basiliche ... italiaoggi.it

Papa Leone XIV domani chiuderà la Porta Santa della Basilica di San Pietro

Papa Leone chiude l'ultima Porta Santa a San Pietro. La cerimonia del #6Gennaio conclude il #Giubileo della Speranza 2025. Su Radio1 lo Speciale del #GR1 con i nostri inviati, gli ospiti, i collegamenti. Dalle 9.05 alle 12. Ascoltaci su RaiPlay Sound htt - facebook.com facebook

Con un gesto semplice e simbolico, con la chiusura dell’ultima porta santa, si chiude il #Giubileo ordinario del 2025. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.