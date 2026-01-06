L'enigmatico messaggio di Cancelo sui social | sembra rivolto ai tifosi dell'Inter
Joao Cancelo, prossimo a unirsi al Barcellona, ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato curiosità tra i tifosi dell’Inter. Il post, dal tono criptico, sembra suggerire un possibile ripensamento o un messaggio rivolto indirettamente ai supporter nerazzurri. La situazione resta da chiarire, mentre l’attuale attenzione si concentra sulla sua futura destinazione e sui possibili sviluppi in questa trattativa di mercato.
Joao Cancelo sta per essere annunciato dal Barcellona, dopo aver snobbato l'Inter. Ma il terzino portoghese fa capire con un post criptico che le cose potrebbero essere andate diversamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
