L'enigmatico messaggio di Cancelo sui social | sembra rivolto ai tifosi dell'Inter

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Joao Cancelo, prossimo a unirsi al Barcellona, ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato curiosità tra i tifosi dell’Inter. Il post, dal tono criptico, sembra suggerire un possibile ripensamento o un messaggio rivolto indirettamente ai supporter nerazzurri. La situazione resta da chiarire, mentre l’attuale attenzione si concentra sulla sua futura destinazione e sui possibili sviluppi in questa trattativa di mercato.

Joao Cancelo sta per essere annunciato dal Barcellona, dopo aver snobbato l'Inter. Ma il terzino portoghese fa capire con un post criptico che le cose potrebbero essere andate diversamente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Perché per Cancelo all’Inter non è ancora fatta anche se l’Al Hilal ha accettato l’offerta nerazzurra

Leggi anche: Marotta conferma l’interesse su Cancelo: “Opportunità che valutiamo”. Cosa manca per il ritorno all’Inter

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

enigmatico messaggio cancelo socialL’enigmatico messaggio di Cancelo sui social: sembra rivolto ai tifosi dell’Inter - Ma il terzino portoghese fa capire con un post criptico che le cose potrebbero essere andate diversamente. fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.