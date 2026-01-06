L'enigmatico messaggio di Cancelo sui social | sembra rivolto ai tifosi dell'Inter

Joao Cancelo, prossimo a unirsi al Barcellona, ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato curiosità tra i tifosi dell’Inter. Il post, dal tono criptico, sembra suggerire un possibile ripensamento o un messaggio rivolto indirettamente ai supporter nerazzurri. La situazione resta da chiarire, mentre l’attuale attenzione si concentra sulla sua futura destinazione e sui possibili sviluppi in questa trattativa di mercato.

FOTO - #Raspadori e il messaggio enigmatico dell' #AtleticoMadrid: "Fino all'ultimo respiro" #ASRoma #CalciomercatoRoma x.com

C'è un "Enigmatico Giappone" che ti aspetta in #Viaggeria! #AlanMacFarlane è un antropologo e viaggiatore di lungo corso, ha visitato molti angoli del mondo e ha studiato l'essere umano nei più diversi contesti. Quando nel 1990 una borsa di studio lo condu - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.