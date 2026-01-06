Lena Tindall una di noi | da buona secondogenita indossa i vestiti della sorella maggiore e della cugina
Lena Tindall, figlia di Zara e Marc Tindall, segue la consueta tradizione di condividere l’abbigliamento con i fratelli e le sorelle maggiori. Come seconda in ordine di nascita, spesso indossa i vestiti della sorella maggiore o della cugina, riflettendo una pratica comune tra i più giovani delle famiglie reali e nobili. Questa abitudine dimostra come l’eredità di capi d’abbigliamento rappresenti un gesto di continuità e affinità tra i membri della famiglia
Anche per la figlia di Zara e Marc Tindall sembra valere la regola universale per cui i fratelli e sorelle minori ereditano gran parte del guardaroba da quelli maggiori. Proprio come quei cappotti sfoggiati di recente, passati di mano in mano, di cugina in sorella. Una consuetudine bella e buona, di quelle che piacciono alla nonna, la principessa Anna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
