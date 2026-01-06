Ernesto descrive questa iniziativa come un momento di rinascita artistica, dopo molti anni lontano dal palco. Per lui, partecipare a questo progetto rappresenta un’occasione unica di riscoperta e rinnovamento, con la speranza che il risultato possa avere un effetto positivo e duraturo, aprendo nuovi orizzonti creativi. Un’esperienza che ha segnato un nuovo inizio nel suo percorso musicale.

"Per me è stata una sorta di rinascita a livello artistico, dopo tanti anni. Ritrovarmi sul palco, in questo progetto che è qualcosa di unico e mi auguro che non resti tale ma ci sia un effetto moltiplicatore. Un’emozione molto forte, non la provavo dal debutto con Shakespeare a Roma. Una seconda prima volta quando siamo stati al teatro della Pergola di Firenze nel novembre scorso", racconta Ernesto Luongo con un pathos che non fa nulla per nascondere. Originario della provincia di Potenza, 39 anni, adesso è libero. Ha pagato il conto con la giustizia. "Avevo cominciato la carriera teatrale a Roma nel 2006, però è finita a causa del fattaccio che mi ha portato dopo tanti anni nel carcere di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’emozione di Ernesto: "Grazie a questa iniziativa è stato come rinascere. Adesso un altro disco"

Leggi anche: Questa destra non è imbattibile, dice Ernesto Maria Ruffini

Leggi anche: Yildiz a Sky Sport: «Questa vittoria è importante per noi. Adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere al 100%. Il Pisa è stato bravo»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’emozione di Ernesto: "Grazie a questa iniziativa è stato come rinascere. Adesso un altro disco" - Luongo, che aveva già avuto esperienze sul palco a Roma, è la voce della band "Sono uscito da Santo Spirito nel luglio scorso, ci ritroviamo fuori per le prove". lanazione.it