Legge di bilancio 2026 l’ANP non ci sta | perplessità su organici taglio supplenze e risorse per la dirigenza
La Legge di Bilancio 2026 ha suscitato preoccupazioni tra l'ANP, in particolare riguardo alle modifiche sugli organici, ai tagli delle supplenze e alle risorse destinate alla dirigenza scolastica. Alcune delle misure previste influenzano direttamente l'organizzazione delle scuole, sollevando dubbi sulla loro futura gestione e sostenibilità. È importante analizzare attentamente le implicazioni di queste novità per il settore scolastico italiano.
Alcune misure contenute nella Legge di bilancio 2026 toccano direttamente l’organizzazione scolastica. L’ANP ha valutato con favore gli interventi sul diritto allo studio e sull’utilizzo dei docenti specializzati in italiano L2. Altri aspetti, tuttavia, sollevano preoccupazioni. Il rischio è che disposizioni formalmente “a costo zero” si traducano, in pratica, in nuove difficoltà gestionali per le scuole e per chi le dirige. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
