Lega Pro girone C 20esima giornata la fitta nebbia e il giocatore in meno condannano il Crotone alla sconfitta contro il Benevento

Nel corso della 20ª giornata di Lega Pro girone C, la partita tra Benevento e Crotone è stata influenzata dalla fitta nebbia e dall'espulsione di un giocatore, che hanno contribuito alla sconfitta del Crotone. I gol di Zunno, Mignani e Carfora hanno permesso al Benevento di vincere 2-1. La partita si è svolta con condizioni atmosferiche avverse e ha evidenziato le difficoltà incontrate dai calciatori in campo.

Benevento 2 Crotone 1 Marcatori: 72° Zunno, 82° Mignani, 91° Carfora Benevento (4-2-3-1): Vannucchi, Pierozzi (Romano), Scognamillo, Saio, Ceresoli, Maita, Prisco (Talia), Lamesta, Manconi (Carfora), Simonetti (Della Morte), Tumminello (Mignani). All Floro Flores Crotone (4-2-3-1): Merelli, Cocetta (Bruno), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Vinicius, Sandri, Zunno, Gomez (Murano), Maggio (Piovanello), Perlingeri (Gallo). All. Longo Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido Ass. Alessandro Cassano (Saronno)-Pierpaolo Carella (L'Aquila) Quarto giudice a bordo campo: Domenico Castellone di Napoli Operatore FVS: Cristian Robilotta di Sala Consilina Ammoniti: Scognamillo, Vinicius Espulso: Sandri (44°) per doppia ammonizione Angoli: 5 a 1 per il Benevento Recupero: 2 e 8 minuti Note: Un minuto di raccoglimento per i morti di Capodanno a Cras Montana.

