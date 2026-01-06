Lecce Trinchera non arretra | identità prima di tutto fiducia negli attaccanti

Nel prepartita di Lecce-Roma, Pantaleo Trinchera ha sottolineato l’importanza di mantenere fede alla propria identità, fiducia negli attaccanti e coerenza strategica. Intervistato da DAZN e Sky Sport, il direttore sportivo ha evidenziato le aspettative e i limiti della squadra, confermando un approccio trasparente e senza opportunismi. Una posizione chiara che orienta la filosofia del club in un momento cruciale della stagione.

