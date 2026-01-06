Lecce Trinchera non arretra | identità prima di tutto fiducia negli attaccanti
Nel prepartita di Lecce-Roma, Pantaleo Trinchera ha sottolineato l’importanza di mantenere fede alla propria identità, fiducia negli attaccanti e coerenza strategica. Intervistato da DAZN e Sky Sport, il direttore sportivo ha evidenziato le aspettative e i limiti della squadra, confermando un approccio trasparente e senza opportunismi. Una posizione chiara che orienta la filosofia del club in un momento cruciale della stagione.
Nel prepartita di Lecce-Roma, il Lecce ha scelto la via della chiarezza. Pantaleo Trinchera, intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport, ha delineato identità, aspettative e limiti di una squadra che vive il campionato senza scorciatoie. Parole misurate, ma nette, che raccontano un Lecce consapevole della propria dimensione e deciso a difenderla. Identità chiara e fiducia nel Via del Mare. La prestazione contro la Juventus è stata il punto di partenza. Trinchera ha rivendicato una squadra capace di difendere, di giocare palla a terra e di costruire i suoi 17 punti attraverso un’idea precisa. Contro la Roma, che gioca uomo contro uomo a tutto campo, il Lecce si attende una gara complessa, ma affrontabile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
