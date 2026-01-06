Segui la partita Lecce-Roma in streaming gratuito. La Serie A prosegue con incontri di rilievo, tra cui questa sfida che mette in evidenza l'importanza del match per la formazione giallorossa. Trova qui tutte le informazioni per assistere alla diretta live in modo semplice e affidabile, restando aggiornato sui risultati e le novità del campionato italiano.

La Serie A entra nel vivo e il calendario propone subito un incrocio che pesa, soprattutto per la Roma. Lecce-Roma apre il programma del 19° turno e mette di fronte due squadre reduci da test impegnativi, entrambe con l’esigenza di muovere la classifica. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:00 di martedì 6 gennaio, cornice lo Stadio Via del Mare, teatro di una sfida che promette tensione e ritmo. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ritrova il pubblico di casa dopo l’impegno con la Juventus, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini arriva dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Due percorsi diversi, ma un obiettivo comune: portare a casa tre punti che possono indirizzare la seconda metà della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lecce-Roma streaming gratis: la diretta live qui

Leggi anche: Lecce-Torino in streaming gratis: segui la diretta live

Leggi anche: Roma-Napoli streaming gratis: la Serie A in diretta live free

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juventus-Lecce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE; Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming; Dove vedere Milan-Verona oggi, canale tv e diretta streaming: in chiaro e gratis?; Come funziona la modalità gratuita su e come attivarla.

Lecce-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da tre ko consecutivi in trasferta, fanno visita ai salentini di Eusebio Di Francesco ... tuttosport.com