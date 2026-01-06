Oggi alle 18:00, allo stadio Via del Mare, la Roma affronta il Lecce in una partita importante per la corsa alla Champions League. La sfida rappresenta un’occasione per i giallorossi di consolidare la posizione in classifica. El Shaarawy potrebbe partire dal primo minuto, offrendo una soluzione tattica per la squadra di Mourinho. Un risultato positivo sarebbe fondamentale per mantenere vive le speranze europee della Roma.

La Roma scende in campo oggi alle 18:00 al Via del Mare contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Una trasferta chiave per i giallorossi, chiamati a fare risultato per restare agganciati alla corsa Champions. Il contesto è complicato. Tra assenze per impegni con le Nazionali e diversi acciacchi, Gian Piero Gasperini è costretto a rivedere assetto e interpreti. In attacco prende quota una modifica significativa: Matías Soulé è a rischio panchina dopo l’affaticamento accusato contro l’Atalanta. Lo scenario apre spazio a una soluzione diversa sulla trequarti: Paulo Dybala può tornare nel suo ruolo naturale a destra, con Stephan El Shaarawy pronto a partire a sinistra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lecce-Roma, scelte obbligate: chance per El Shaarawy dal 1’

Leggi anche: Lecce-Roma, probabili formazioni: Ghilardi dal 1?, El Shaarawy scalda i motori

Leggi anche: Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui ed El Shaarawy in gol, infortunio per Koné

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Roma in emergenza a Lecce, scelte obbligate per Gasperini; Lecce-Roma: probabili formazioni, dove vederla (in tv e streaming), orario del turno infrasettimanale; Roma in emergenza a Lecce, scelte obbligate per Gasperini; Lecce-Roma 6 gennaio 2026: formazioni e dove vederla.

Roma in emergenza a Lecce, scelte obbligate per Gasperini: Baldanzi sempre assente - E' una Roma in emergenza quella in partenza per Lecce, dove domani affronterà la squadra dell'ex, Eusebio Di Francesco. msn.com