Lecce-Roma probabili formazioni | Ghilardi dal 1? El Shaarawy scalda i motori

Lecce-Roma è una sfida importante per entrambe le squadre, con attenzione alle probabili formazioni e alle novità in campo. Ghilardi potrebbe partire titolare, mentre El Shaarawy si sta preparando a scendere in campo. Dopo la sconfitta a Bergamo, la Roma di Gasperini cerca una risposta concreta, mentre il Lecce vuole confermarsi in casa. Analizziamo le possibili scelte e le aspettative per questa partita.

Ha bisogno di tornare subito a sorridere la Roma di Gian Piero Gasperini, che dovrà dare delle risposte per dimenticare il ko di Bergamo con l’Atalanta. Appuntamento alle ore 18, allo Stadio Via del Mare, per la sfida con il Lecce, che chiuderà il girone d’andata della formazione giallorossa. Un match da vincere ma che nasconde più di un’insidia per la fame di punti dei salentini, che si presentano a questa gara dopo il prestigioso pareggio per 1-1 sul campo della Juventus. Lecce-Roma, le probabili formazioni. In casa Roma sono noti i problemi a livello difensivo e con il terzetto titolare indisponibile Gasperini dovrebbe confermare Ziolkowski al centro, con la chance per Ghilardi da una parte e l’abbassamento di Rensch dall’altra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

