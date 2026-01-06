Lecce-Roma Pisilli | Non ho giocato molto lo so bene

Al termine della partita tra Lecce e Roma, Niccolò Pisilli ha commentato la sua presenza in campo, riconoscendo di aver avuto poche opportunità di giocare. La sfida si è conclusa con una vittoria della Roma per 2-0, grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk, quest’ultimo uscito per infortunio dopo il secondo gol. Pisilli ha mostrato maturità nel suo intervento, evidenziando la sua consapevolezza del ruolo e delle possibilità nel corso della stagione.

Parla Niccolò Pisilli al termine della sfida vinta dalla Roma con il Lecce con un netto 0-2 frutto delle marcature dei due centravanti più discussi Ferguson e Dovbyk (quest'ultimo uscito per infortunio poco dopo la seconda rete romanista). E, parlando proprio di discussioni o di mercato, ai microfoni di DAZN fa il punto sulla gara vinta dalla Roma, fondamentale per recuperare terreno in classifica, reggendo l'urto del Como, vincitore contro il Pisa, e della Juventus, pronta a scendere in campo alle 20:45 contro il Sassuolo. Il giovane centrocampista giallorosso pensa al match: "Era importante ottenere i 3 punti.

