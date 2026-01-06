Lecce-Roma il pronostico del match | Dybala può riaccendersi all’improvviso
L'incontro tra Lecce e Roma rappresenta una sfida importante nella giornata infrasettimanale di Serie A. Con entrambe le squadre in cerca di continuità, l'attenzione si concentra sulla possibile ripresa di Dybala, capace di sorprendere in qualsiasi momento. Un match da seguire attentamente, dove le dinamiche di gioco e le strategie tattiche potranno influire sul risultato finale.
Ha avuto inizio il turno infrasettimanale di Serie A. Il primo match di giornata è stato quello tra Pisa e Como che ha visto gli uomini di Fabregas dominare in lungo e in largo per 3-0. Adesso, però, è il momento della Roma che se la dovrà vedere contro il Lecce, reduce dal pareggio contro la Juventus di Luciano Spalletti. Dunque, non sarà semplice per la compagine allenata da Gian Piero Gasperini che dovrà fare i conti con diverse assenze e qualche acciacco. La formazione di partenza della Roma, infatti, parla chiaro: Svilar non si tocca, in difesa spazio a Celik, Ziolkowski e Ghilardi, mentre sulle fasce si rivedono Wesley ed El Shaarawy. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
