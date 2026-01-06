Lecce-Roma formazioni ufficiali | Cristante dietro Dybala e Ferguson

Alle 18:00 al Via del Mare si sfidano Lecce e Roma nella 19ª giornata di Serie A. I giallorossi, con Cristante in mediana dietro Dybala e Ferguson, cercano la prima vittoria del 2026. Per il Lecce, la guida della squadra è affidata temporaneamente a Fabrizio Del Rosso, a causa della squalifica di Eusebio Di Francesco. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Tutto pronto al Via del Mare. Lecce e Roma in campo alle 18:00 per la 19ª giornata di Serie A. I giallorossi cercano la prima vittoria del 2026, i salentini affidano la panchina a Fabrizio Del Rosso (squalificato Eusebio Di Francesco ). LECCE (4-3-3) Wladimiro Falcone; Rui Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Antonino Gallo; Mohamed Kaba, Ylber Ramadani, Youssef Maleh; Riccardo Sottil, Francesco Camarda, Lameck Banda. A disp.: Jesse Samooja, Federico Bleve, Jannik Siebert, Alex Sala, Hamed N'Dri, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwinski, Ndaba, Nikola Štuli?, Helgason, Perez. ROMA (3-4-1-2) Mile Svilar; Zeki Çelik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Niccolò Pisilli, Manu Koné, Stephan El Shaarawy; Bryan Cristante; Paulo Dybala, Evan Ferguson.

