Lecce Roma 0-2 | Gasperini riscatta la sconfitta di Bergamo grazie a Ferguson e Dovbyk

Lecce Roma 0-2: nel match valido per la giornata, la Roma si impone con le reti di Ferguson nel primo tempo e Dovbyk nella ripresa, riscattando la sconfitta precedente a Bergamo. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con i giallorossi che hanno saputo sfruttare le occasioni per portare a casa i tre punti.

di alberto alberto petrosilli Lecce Roma 0-2: dopo la sconfitta di Bergamo i giallorossi si riscattano grazie alle reti di Ferguson nel primo tempo e di Dovbyk nella ripresa. La Roma di Gian Piero Gasperini chiude il girone d’andata con una vittoria autoritaria al «Via del Mare», espugnando il campo del Lecce per 2-0. Un successo che permette ai giallorossi di riscattare immediatamente la sconfitta di Bergamo e di riprendersi il quarto posto in solitaria con 36 punti. La gara si sblocca già al 14? grazie a un’intuizione del solito Paulo Dybala: la Joya serve un assist al bacio per Evan Ferguson, che si gira in un fazzoletto e trafigge Falcone col destro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lecce Roma 0-2: Gasperini riscatta la sconfitta di Bergamo grazie a Ferguson e Dovbyk Leggi anche: La Roma passa anche a Lecce, decisivi i gol di Ferguson e Dovbyk: Gasperini ritrova i suoi bomber Leggi anche: Lecce-Roma 0-2: Ferguson più Dovbyk, Gasp ritrova la vittoria grazie ai gol degli attaccanti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lecce - Roma Serie A Enilive; Lecce-Roma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Lecce – Roma, è la 20esima volta dei capitolini nel Salento. Finora una sola vittoria del Lecce 14 anni fa; Serie A: Lecce-Roma 0-2. Serie A: Lecce-Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk fanno gioire Gasperini - 000 punti conquistati in Serie A: e il sesto allenatore a riuscirci ... msn.com

