Lecce-Roma 0-2 | Ferguson e Dovbyk mandano al tappeto i salentini

Nella partita tra Lecce e Roma, conclusasi con il risultato di 0-2, Ferguson e Dovbyk hanno contribuito alla vittoria dei giallorossi. La sfida si inserisce in un contesto di interesse per il mercato, con la Roma alla ricerca di un nuovo centravanti. Questo incontro ha riacceso l’attenzione sulle strategie offensive della squadra romana e sulle possibili novità in vista delle prossime trasferte.

Lecce 6 gennaio 2026 - Si è vociferato molto della Roma a caccia di un nuovo centravanti per il mercato e questo sembra aver riacceso la fiamma dei suoi due attaccanti. Ferguson e Dovbyk infatti realizzano le reti dello 0-2 che manda al tappeto il Lecce nella trasferta di Via del Mare. Un gol per tempo e tre punti ritrovati da parte della squadra di Gasperini, con l'ucraino però a uscire nuovamente per infortunio nel finale di gara. Dopo il grande pareggio di T orino non riesce a confermarsi invece la squadra di Di Francesco. Primo tempo. Qualche cambio rispetto alle aspettative della vigilia nell'undici di Di Francesco, assente in panchina per squalifica, sostituito dal suo vice Del Rosso.

