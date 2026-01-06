Lecce-Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk decidono la partita. In attesa di nuovi acquisti in attacco nel mercato di gennaio, i due attaccanti finora poco prolifici hanno contribuito a portare i tre punti alla Roma. Un risultato importante per la squadra, che punta a migliorare la fase offensiva nella seconda parte della stagione.

Aspettando dal mercato di gennaio rinforzi pesanti in fase offensiva, ci pensano i due attaccanti poco prolifici a rilanciare la Roma. Ferguson e Dovbyk mettono la firma sul successo dei capitolini a Lecce che tornano così a guardare da vicino la zona Champions, posizionandosi a -1 dal terzo posto occupato dal Napoli. Serviva una reazione convincente, fatta di attenzione e furore, dopo la sconfitta di Bergamo condita anche da polemiche, per riprendere fiducia e convinzione. E il successo ottenuto al ‘Via del Mare’ ha un valore doppio per la squadra di Gasperini. Il tecnico ha infatti dovuto imbastire una squadra in piena emergenza con nove assenti e una difesa tutta da inventare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lecce-Roma 0-2, ci pensano Ferguson e Dovbyk

