lecce roma 0 2 calcio

Nella partita tra Lecce e Roma, la squadra ospite ha ottenuto la vittoria per 2-0, con un gol di Ferguson nel primo tempo. Nonostante il tentativo di reagire, il Lecce ha creato diverse occasioni, tra cui un’opportunità importante fallita da Pierotti a metà secondo tempo. La partita si è conclusa con il successo della Roma, mantenendo il risultato fino al fischio finale.

Vantaggio della, Roma con Ferguson nel primo tempo. Il Lecce anziché demordere ha cercato il pareggio ma a metà secondo tempo la più clamorosa occasione possibile, a due passi dalla porta, è stata fallita da Pierotti. I capitolini hanno raddoppiato nel finale con Dovbyk. Risultato finale, Lecce-Roma 0-2.

Roma cinica anche a Lecce: Ferguson e Dovbyk (che si ferma), 2-0 al Lecce - Roma Al Via del Mare si è vista la 'solita' Roma di questo inizio di nuovo ciclo:. tuttomercatoweb.com

Lecce-Roma risultato 0-2: gol di Ferguson e Dovbyk (che si fa male), Gasperini riparte - Gli uomini di Gasperini passano in vantaggio al 14' grazie al gol di Ferguson, servito ... corriere.it

Serie A, Lecce-Roma 0-1 dopo 45': capitolini a caccia di punti per rimanere in "zona Europa" Pisa-Como 0-3: lariani in zona Champions. Alle 20.45 Juventus a Sassuolo. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter. Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.4 - facebook.com facebook

SERIE A | In campo Lecce-Roma. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

