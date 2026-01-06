Le volpi agli Illuminati di Città di Castello

Domani alle 20, il Teatro degli Illuminati di Città di Castello ospita “Le volpi”, una rappresentazione che fa parte della stagione teatrale promossa dall’Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune. Un appuntamento che arricchisce il cartellone culturale della città, offrendo al pubblico un momento di riflessione e intrattenimento nel rispetto della tradizione teatrale italiana.

La stagione del Teatro degli Illuminati, organizzata dallo Stabile dell’Umbria con il Comune, prosegue domani alle 20.45 con “ Le volpi “ – spettacolo finalista ai Premi Ubu 2024 nella categoria “nuovo testo italianoscrittura drammaturgica” – scritto da Lucia Franchi e Luca Ricci. In scena Giorgio Colangeli, uno degli attori più richiesti e amati del cinema d’autore italiano, insieme a Manuela Mandracchia e Federica Ombrato (nella foto) per la regia di Luca Ricci. La provincia italiana è la vera protagonista di una commedia amara che svela le dinamiche di potere, legate sempre ai desideri e alle ossessioni degli individui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

