Le tre vittime più giovani di Crans-Montana | avevano 14 e 15 anni Le sorelle Alicia e Diana avevano il nonno italiano
Le vittime più giovani della tragedia di Crans-Montana sono tre ragazze ebraiche di 14 e 15 anni. Si tratta delle sorelle Alicia e Diana Gunst, di nazionalità italo-svizzera e residenti a Losanna, e di Charlotte Niddam. Le due sorelle avevano il nonno italiano. Questa perdita rappresenta un dramma che colpisce profondamente le rispettive famiglie e la comunità.
Sono tre ragazze ebraiche di 14 e 15 anni le vittime più giovani della strage di Crans-Montana. Le due sorelle Gunst – la quindicenne Alicia e la quattordicenne Diana, entrambe con nazionalità, italo-svizzera e residenti a Losanna – e Charlotte Niddam, anche lei di 15 anni. Il corpo della giovanissima Charlotte è stato identificato con il supporto di Zaka, l’organizzazione israeliana di soccorso impegnata sul posto insieme alle autorità locali. Con l’identificazione delle tre ragazze, ora risultano all’appello tutti i nomi degli israeliani e dei giovani ebrei che risultavano ancora dispersi, come riferito dai media in lingua ebraica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
