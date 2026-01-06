Le tre vittime più giovani di Crans-Montana | avevano 14 e 15 anni Le sorelle Alicia e Diana avevano il nonno italiano

Le vittime più giovani della tragedia di Crans-Montana sono tre ragazze ebraiche di 14 e 15 anni. Si tratta delle sorelle Alicia e Diana Gunst, di nazionalità italo-svizzera e residenti a Losanna, e di Charlotte Niddam. Le due sorelle avevano il nonno italiano. Questa perdita rappresenta un dramma che colpisce profondamente le rispettive famiglie e la comunità.

Sono tre ragazze ebraiche di 14 e 15 anni le vittime più giovani della strage di Crans-Montana.  Le due sorelle   Gunst – la quindicenne  Alicia e la quattordicenne Diana, entrambe con nazionalità, italo-svizzera e residenti a Losanna – e  Charlotte Niddam, anche lei di 15 anni. Il corpo della giovanissima Charlotte è stato  identificato con il supporto di Zaka, l’organizzazione israeliana di soccorso impegnata sul posto insieme alle autorità locali. Con l’identificazione delle tre ragazze, ora risultano all’appello tutti i nomi degli israeliani e dei giovani ebrei che risultavano ancora dispersi, come riferito dai media in lingua ebraica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

