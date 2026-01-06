Le tre vittime più giovani di Crans-Montana | avevano 14 e 15 anni Le sorelle Alicia e Diana avevano il nonno italiano

Le vittime più giovani della tragedia di Crans-Montana sono tre ragazze ebraiche di 14 e 15 anni. Si tratta delle sorelle Alicia e Diana Gunst, di nazionalità italo-svizzera e residenti a Losanna, e di Charlotte Niddam. Le due sorelle avevano il nonno italiano. Questa perdita rappresenta un dramma che colpisce profondamente le rispettive famiglie e la comunità.

