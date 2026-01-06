Le Super Eagle volano in quarti

Le Super Eagle della Nigeria si sono qualificate ai quarti di finale, confermando il buon rendimento della squadra. Tra i protagonisti, Victor Osimhen, Ademola Lookman e Alex Iwobi hanno contribuito significativamente alla vittoria. Questa notizia, tradotta dall’ottimo sito 101greatgoals, evidenzia la solidità della nazionale nigeriana in questa fase del torneo.

2026-01-05 23:05:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Victor Osimhen, Ademola Lookman e Alex Iwobi hanno recitato per la Nigeria. La Nigeria accede ai quarti di finale della Coppa d’Africa battendo 4-0 il Mozambico a Fez. I Super Eagles erano fortemente favoriti per uno scontro agli ottavi contro una squadra che gareggiava per la prima volta negli ottavi di finale dell’AFCON. E hanno rapidamente ed enfaticamente messo a tacere ogni idea di ribaltamento quando una doppietta di Victor Osimhen, insieme ai gol di Ademola Lookman e Akor Adams, si sono assicurati la quarta vittoria in altrettante partite in questa edizione del torneo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Scintille Lookman-Osimhen Nonostante il 3-0 delle Super Eagles sul Mozambico la tensione in casa Nigeria è altissimaScintille in campo tra #Lookman e #Osimhen : l’attaccante del Galatasaray perde la testa contro il compagno di squadra #TotalEnerg x.com

Le Super Eagles hanno battuto 3-1 l'Uganda nell'ultima giornata del girone di Coppa d'Africa, chiuso in vetta a punteggio pieno - facebook.com facebook