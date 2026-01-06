Le strade di Calolzio si animano con il Corteo storico della Valle San Martino
A Calolzio, le vie si animano con il Corteo Storico della Valle San Martino, un evento che ogni anno richiama numerosi partecipanti e visitatori. Questa tradizione, che si svolge durante l’Epifania, rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio culturale locale, offrendo un’occasione di condivisione e di rispetto delle radici storiche della comunità. Un evento che conferma l’importanza delle tradizioni nel contesto della vita cittadina.
Folla entusiasta a Calolzio per la tradizione del Corteo storico Valle San Martino, che anche quest'anno ha ravvivato la giornata dell'Epifania.A organizzare, come sempre, la Pro loco di Calolziocorte con l'Unità pastorale Calolzio-Foppenico-Sala e il patrocinio del Comune di Calolziocorte.300.
