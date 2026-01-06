Le sorelle Alicia e Diana e Charlotte chi sono le tre vittime più giovani di Crans-Montana | avevano 14 e 15 anni

A Crans-Montana, le vittime più giovani sono tre ragazze ebraiche di 14 e 15 anni. Si tratta di Alicia e Diana Gunst, sorelle di 15 e 14 anni, residenti a Losanna e con doppia nazionalità, e Charlotte Niddam, anch’ella di 15 anni. Le loro vite sono state purtroppo spezzate in un tragico evento, lasciando un vuoto nel cuore della comunità.

Sono tre ragazze ebraiche di 14 e 15 anni le vittime più giovani della strage di Crans-Montana. Le due sorelle Gunst – la quindicenne Alicia e la quattordicenne Diana, entrambe con nazionalità, italo-svizzera e residenti a Losanna – e Charlotte Niddam, anche lei di 15 anni. Il corpo della giovanissima Charlotte è stato identificato con il supporto di Zaka, l'organizzazione israeliana di soccorso impegnata sul posto insieme alle autorità locali. Con l'identificazione delle tre ragazze, ora risultano all'appello tutti i nomi degli israeliani e dei giovani ebrei che risultavano ancora dispersi, come riferito dai media in lingua ebraica.

