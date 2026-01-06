Le robuste garanzie di sicurezza per la pace in Ucraina La dichiarazione dei Volenterosi

Le garanzie di sicurezza rappresentano un elemento fondamentale per stabilizzare la pace in Ucraina. La dichiarazione dei Volenterosi si impegna a promuovere misure concrete e affidabili, volte a garantire stabilità e prevenire future escalation. In questo contesto, è importante sviluppare un quadro di sicurezza solido e condiviso, che favorisca un percorso di pace duratura e rispettosa degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Il titolo, tutto scritto in maiuscolo, è questo: GARANZIE DI SICUREZZA ROBUSTE PER UNA PACE SOLIDA E DURATURA IN UCRAINA. Si apre così il documento di quattro pagine che tira le somme della riunione che si è tenuta oggi a Parigi tra i leader della coalizione dei volenterosi, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni, per cercare di mettere fine al conflitto in Ucraina, senza che la pace diventi per Kyiv una resa. L'obiettivo, invece, resta quello ripetuto decine di volte negli ultimi mesi dai leader europei: arrivare a una "pace giusta e duratura in Ucraina". E affinché questo avvenga, dicono i volenterosi, è "di importanza cruciale" che Kyiv sia in grado di "difendersi".

