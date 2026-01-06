Le pagelle degli attaccanti Artistico si sblocca dopo un inizio così così Lapadula mette in campo esperienza e qualità

Le pagelle degli attaccanti dell'Entella dopo 18 partite evidenziano un miglioramento significativo. Artistico, che aveva iniziato in modo altalenante, ha dimostrato la sua qualità con tre gol decisivi, contribuendo alla salvezza. Lapadula invece ha portato esperienza e capacità, risultando determinante nel reparto offensivo. Analizziamo le prestazioni e i progressi dei principali attaccanti dei liguri in questa prima metà di stagione.

Sotto esame il rendimento degli attaccanti aquilotti dopo 18 partite di campionato. ARTISTICO 6,5: dopo un inizio così così, complice anche un infortunio, El Tiburon ha messo in mostra le sue qualità realizzando tre gol decisivi, due di testa e uno di piede, nei derby contro la Sampdoria e la Virtus Entella e nel match salvezza contro il Pescara, portando in dote ben nove punti. LAPADULA 6,5: il bomber italo-peruviano, dichiarato incedibile dal ds Stefano Melissano, al netto di un infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche partita, ha messo a referto tre gol nei match contro la Reggiana, il Cesena e il Padova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle degli attaccanti. Artistico si sblocca dopo un inizio così così. Lapadula mette in campo esperienza e qualità Leggi anche: Così in campo: il tecnico Stroppa, privo di Compagnon e Plizzari, mette in guardia i suoi esaltando le qualità degli azzurri. "Hanno un’identità di gioco molto forte» Leggi anche: Arezzo, qualità della vita delle donne: “si campa così così… ma un c’hanno ancora fatto incazzà del tutto!” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le pagelle degli attaccanti. Artistico si sblocca dopo un inizio così così. Lapadula mette in campo esperienza e qualità. Le pagelle degli attaccanti. Artistico si sblocca dopo un inizio così così. Lapadula mette in campo esperienza e qualità - Soleri e Vlahovic sotto le attese: per loro solo un gol realizzato. msn.com

