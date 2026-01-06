Le Nazioni Unite hanno espresso una condanna ufficiale all’operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela, durante una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza. L’attacco, che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro, solleva preoccupazioni a livello internazionale riguardo alla legittimità e alle conseguenze di tale intervento. La comunità internazionale continua a monitorare attentamente la situazione nel rispetto del diritto internazionale.

Dalla riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite arriva una condanna aperta all’operazione militare condotta dagli Stati Uniti in Venezuela, che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. Durante la sessione, numerosi Stati membri hanno definito le azioni della Casa Bianca un «crimine di aggressione» ai danni di uno Stato sovrano, contestandone la legittimità sul piano del diritto internazionale. Brasile, Cina, Colombia, Cuba, Francia, Eritrea, Messico, Russia, Sudafrica e Spagna sono tra i Paesi che hanno condannato Washington. Durante il vertice sono state criticate anche le minacce di Donald Trump riguardo alla possibilità di usare la forza sulla Groenlandia e altri Paesi centro-sudamericani, tra cui Messico, Cuba e Colombia, accusati di narcotraffico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le Nazioni Unite condannano l’attacco americano in Venezuela

Leggi anche: Esplosioni ed elicotteri a bassa quota. Le immagini dell'attacco americano in Venezuela

Leggi anche: Le Nazioni Unite revocano le sanzioni contro il presidente siriano Al Sharaa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nazioni Unite e Unione europea condannano gli attacchi alla Global sumud flotilla - Il 24 settembre le Nazioni Unite e l’Unione europea hanno condannato un attacco notturno con i droni, avvenuto al largo della Grecia, contro la Global sumud flotilla, diretta nella Striscia di Gaza ... internazionale.it

La Cina critica l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela e avverte che Washington è come il poliz...

In una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite lunedì, diversi Paesi hanno espresso la loro critica all'operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela, che ha portato alla cattura del presidente Maduro e al suo trasferimento a New - facebook.com facebook

Sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza: l'ONU esprime "profonda preoccupazione" per l'aggressione al Venezuela Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ricordato che la Carta delle Nazioni Unite vieta l'uso della forza contro x.com