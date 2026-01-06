Le frasi choc del sindaco di Crans-Montana | Dal 2020 nessun controllo al Constellation Corruzione? No io non mi dimetto

Il sindaco di Crans-Montana ha dichiarato che, dal 2020, non sono stati effettuati controlli nel locale Le Constellation. In risposta alle accuse di eventuale corruzione, ha affermato di non voler dimettersi. La questione solleva dubbi sulla trasparenza delle attività di controllo nel settore pubblico e sulla gestione delle licenze nei locali della zona.

Crans-Montana (Scizzera) 6 gennaio 2026 – “Nessun controllo è stato effettuato nel locale Le Constellation dopo il 2019”. A dirlo è stato Nicolas Fe'raud il sindaco della città svizzera dove nella notte di Capodanno sono morte 40 persone e altre 116 sono restate ferite (alcune in gravissime condizioni) ammettendo le “carenze del Comune nei controlli periodici” e parlando per la prima volta dell’incidente nel corso di una conferenza stampa. Nessuna ispezione dal 2020. "Il consiglio comunale ha preso atto che le ispezioni periodiche tra il 2019 e il 2025 non sono state effettuate in conformità con la normativa e di questo me ne rammarico profondamente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

