Le formazioni ufficiali degli ottavi di finale dell’AFCON sono state confermate, con Mahrez e Zidane titolari. Questa sera, l’Algeria si confronta con la Repubblica Democratica del Congo, una sfida determinante per la qualificazione ai quarti di finale del torneo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di proseguire il proprio cammino nella competizione continentale.

2026-01-06 17:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Riyad Mahrez e l’Algeria affrontano questa sera la Repubblica Democratica del Congo per avere la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale della Coppa d’Africa. Il vincitore affronterà la Nigeria in un gustoso scontro a otto, con l’Algeria fortemente favorita. Mahrez e soci hanno disputato una fase a gironi impeccabile, raccogliendo nove punti e tre vittorie, subendo solo un gol. D’altra parte, la Repubblica Democratica del Congo ha perso il primo posto nel Gruppo D contro il Senegal, a causa della loro inferiore differenza reti, la loro qualità significa che sarà una dura prova per i loro avversari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Le formazioni confermate per gli ottavi di finale dell'AFCON con Mahrez e Zidane titolari

