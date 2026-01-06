Le feste non rallentano gli angeli dei trapianti Missioni super anche sotto Natale

Durante le festività di Natale e Capodanno, molte attività si sono fermate, ma gli angeli dei trapianti hanno continuato a operare senza pause. Nonostante le difficoltà legate ai costi e alle restrizioni, le loro missioni sono proseguite con impegno, garantendo assistenza e speranza a chi ne aveva bisogno. Un esempio di dedizione che non si ferma nemmeno in periodi di festa.

Firenze, 6 gennaio 2026 – Mentre il mondo rallentava e si fermava per le feste di Natale e Capodanno e i costi dei trasporti raggiungevano picchi mai visti, c'è chi non ha conosciuto pause. Sono gli " angeli dei trapianti ", volontari d'eccellenza che anche durante le festività hanno continuato a muoversi giorno e notte per garantire il trasporto salvavita di midollo osseo destinato a trapianti salvavita a chi ha una leucemia. Anche quest'anno, durante le feste, i viaggi salvavita non si sono mai fermati. Decine di missioni hanno attraversato continenti, collegando donatori e pazienti separati da migliaia di chilometri, in una corsa contro il tempo che non conosce calendario né giorni festivi.

Natale e Capodanno non fermano la vita: gli angeli dei trapianti in missione mentre il mondo si ferma - Mentre voli e treni registrano rincari record e il Paese festeggia, il Nucleo Operativo di Protezione Civile Logistica dei Trapianti continua a ... msn.com

