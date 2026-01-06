Le estrazioni di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 6 gennaio 2026 non ci saranno | quando si recupera
Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto previste per oggi, 6 gennaio 2026, sono cancellate. Questa sospensione è stata decisa in osservanza delle norme dei concorsi a premi. Le estrazioni saranno recuperate nei prossimi giorni, secondo quanto stabilito dalle modalità di recupero stabilite dagli organizzatori. Per aggiornamenti e dettagli specifici, si consiglia di consultare i comunicati ufficiali.
Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 6 gennaio 2026 sono annullate: cosa dice il regolamento dei concorsi a premi e quando verranno recuperati gli appuntamenti con le lotterie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
