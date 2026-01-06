Le esequie di Nogaro venerdì mattina in Cattedrale a Caserta

Le esequie di monsignor Raffaele Nogaro, scomparso oggi all'età di 92 anni, saranno celebrate venerdì 9 gennaio, alle ore 10, nella Chiesa Cattedrale di Caserta dove, già da oggi, è una processione di fedeli. Ad annunciarne la morte nel pomeriggio l'attuale vescovo di Caserta, Pietro Lagnese. Nel suo messaggio Lagnese ha chiesto di affidare "padre Nogaro alla misericordia di Dio" e di ringraziare il Signore per averlo donato a tutti noi". Mons. Nogaro, dopo gli ultimi mesi segnati dalla sofferenza, si è spento serenamente, accompagnato dalla preghiera e dall'affetto di quanti lo hanno amato e ne hanno condiviso il cammino pastorale.

