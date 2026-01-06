Le esequie di Nogaro venerdì mattina in Cattedrale a Caserta

Le esequie di monsignor Raffaele Nogaro si terranno venerdì 9 gennaio alle ore 10 nella Cattedrale di Caserta. La cerimonia sarà preceduta da una processione di fedeli, che già oggi si sono radunati in preghiera. Monsignor Nogaro, scomparso all’età di 92 anni, è stato una figura importante per la comunità, e i suoi funerali rappresentano un momento di raccoglimento e ricordo.

Tempo di lettura: 2 minuti Le esequie di monsignor Raffaele Nogaro, scomparso oggi all’età di 92 anni, saranno celebrate venerdì 9 gennaio, alle ore 10, nella Chiesa Cattedrale di Caserta dove, già da oggi, è una processione di fedeli. Ad annunciarne la morte nel pomeriggio l’attuale vescovo di Caserta, Pietro Lagnese. Nel suo messaggio Lagnese ha chiesto di affidare “padre Nogaro alla misericordia di Dio” e di ringraziare il Signore per averlo donato a tutti noi”. Mons. Nogaro, dopo gli ultimi mesi segnati dalla sofferenza, si è spento serenamente, accompagnato dalla preghiera e dall’affetto di quanti lo hanno amato e ne hanno condiviso il cammino pastorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

