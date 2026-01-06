Le Constellation la rivelazione che cambia tutto | tremano i proprietari

Sono emersi nuovi dettagli sull’incendio che ha coinvolto il bar Le Constellation a Crans-Montana, un evento tragico che ha causato la perdita di 40 vite e numerosi feriti. Questa vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle cause dell’incidente, suscitando preoccupazioni tra i proprietari e la comunità locale. Di seguito, analizziamo i fatti e le possibili implicazioni di questa tragedia.

Emergono nuovi e pesanti dettagli sull'incendio che ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana, costato la vita a 40 persone e provocato oltre 100 feriti. A cinque giorni dalla tragedia, le autorità locali hanno confermato una circostanza destinata ad aggravare il quadro giudiziario: il locale non sarebbe stato sottoposto ad alcun controllo di sicurezza dal 2020. Nessuna verifica per cinque anni: la conferma del Comune. A rendere pubblico il dato è stato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, nel corso di una conferenza stampa convocata dopo l'analisi dei documenti trasmessi alla procura.

"Arrestato per sfruttamento della prostituzione". Strage Crans-Montana, rivelazione choc sul titolare di Le Constellation >> https://buff.ly/wzwCfGD - facebook.com facebook

