Lazio dopo Castellanos altro addio eccellente | si chiude

Dopo la partenza di Castellanos al West Ham, la Lazio si prepara a concludere un altro importante trasferimento. La società sta finalizzando gli ultimi dettagli per un’uscita di rilievo, confermando la volontà di rinnovare la rosa e ottimizzare la squadra. Un altro addio che segna il cambiamento in casa biancoceleste, nel rispetto delle strategie di mercato e delle esigenze tecniche.

Altra cessione eccellente in casa Lazio dopo quella di Castellanos al West Ham con i biancocelesti che sono pronti a chiudere per un altro addio. Cambia in maniera radicale la Lazio durante il calciomercato di gennaio con i capitolini che sono pronti a salutare un altro calciatore dopo aver detto addio a Castellanos. Nuova cessione in casa Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Maurizio Sarri potrebbe ritrovarsi una rosa completamente diversa rispetto a quella di fine 2025. Sta per arrivare una nuova cessione in casa Lazio dopo quella di Castellanos con Matteo Guendouzi pronto a salutare la capitale per trasferirsi al Fenerbahce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

