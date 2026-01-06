Lazio dopo Castellanos altro addio eccellente | si chiude

Dopo la partenza di Castellanos al West Ham, la Lazio si prepara a concludere un altro importante trasferimento. La società sta finalizzando gli ultimi dettagli per un’uscita di rilievo, confermando la volontà di rinnovare la rosa e ottimizzare la squadra. Un altro addio che segna il cambiamento in casa biancoceleste, nel rispetto delle strategie di mercato e delle esigenze tecniche.

Altra cessione eccellente in casa Lazio dopo quella di Castellanos al West Ham con i biancocelesti che sono pronti a chiudere per un altro addio. Cambia in maniera radicale la Lazio durante il calciomercato di gennaio con i capitolini che sono pronti a salutare un altro calciatore dopo aver detto addio a Castellanos. Nuova cessione in casa Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it Maurizio Sarri potrebbe ritrovarsi una rosa completamente diversa rispetto a quella di fine 2025. Sta per arrivare una nuova cessione in casa Lazio dopo quella di Castellanos con Matteo Guendouzi pronto a salutare la capitale per trasferirsi al Fenerbahce.

Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo, Guendouzi a un passo dal Fenerbahce - I biancocelesti puntano al 22enne serbo per rinforzare l'attacco dopo la partenza di Castellanos, i turchi alzano l'offerta per il centrocampista francese ... corrieredellosport.it

Lazio, Sarri avrà il suo centravanti: si chiude per un 2003 del Salisburgo - La Lazio accelera sul mercato e si prepara a consegnare a Maurizio Sarri un nuovo centravanti, ruolo rimasto scoperto dopo la cessione di Castellanos. tuttonapoli.net

Dopo il Taty, anche Guendouzi lascia la Lazio nella finestra di gennaio! Lunedì fissato il suo addio a Formello! - facebook.com facebook

#Lazio, dopo Castellanos addio anche a Guendouzi Il 2025/26 sarebbe la seconda stagione con le plusvalenze più alte nell’era #Lotito: ecco la classifica x.com

