Lavoro femminile, siamo fanalino di coda.

Il lavoro femminile nella provincia di Rimini presenta un quadro complesso, con aspetti positivi ma anche molte sfide da affrontare. I dati evidenziano alcune luci, come la partecipazione crescente, ma anche numerose ombre, tra cui disparità salariali e sotto-rappresentanza in certi settori. Questa analisi offre una panoramica equilibrata sulla situazione attuale, evidenziando l'importanza di interventi mirati per promuovere una reale parità di genere nel mercato del lavoro.

Qualche luce e soprattuto ombre. È l’istantanea che emerge dai numeri sul lavoro femminile nella provincia di Rimini. I dati dell’Osservatorio Cisl Romagna confermano una criticità strutturale: Rimini presenta uno dei livelli più bassi di occupazione femminile dell’intera Romagna, con un divario significativo rispetto alla media regionale e agli obiettivi europei. Nel triennio 2022–2024 il tasso di occupazione femminile 20–64 anni in Romagna si è attestato su una media del 66,24%, mostrando una sostanziale stabilità. Rimini, però, rimane distante dalla media regionale di quasi cinque punti percentuali, collocandosi come il territorio romagnolo più penalizzato sotto il profilo della partecipazione femminile al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

