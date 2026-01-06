In casa Avellino si discute ancora del futuro di Facundo Lescano, un giocatore che, nonostante il poco impiego nella prima parte di stagione, mantiene la stima della società. La dirigenza biancoverde sembra in cerca di un difensore over, mentre la situazione di Lescano rimane al centro dell’attenzione. La società valuta le opzioni per rafforzare la rosa, senza tuttavia fare sconti sul profilo del difensore desiderato.

Tempo di lettura: 2 minuti In casa Avellino tiene banco la questione legata a Facundo Lescano, un profilo che continua a godere di grande stima nonostante una prima parte di stagione con poco spazio. L’attaccante argentino, che è stato tra i protagonisti della cavalcata verso la Serie B lo scorso anno, ha finora collezionato poche presenze e una rete contro il Padova, finendo inevitabilmente nel mirino di diverse società alla ricerca di rinforzi offensivi per il mercato di riparazione. Tra le società più attive c’è senza dubbio l’ Union Brescia, che si è mossa con decisione per sondare la disponibilità del giocatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Avellino non fa sconti per Lescano, caccia al difensore over

Leggi anche: Pescara-Avellino, il ritorno di Lescano: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Leggi anche: Juventus, caccia al difensore: Mawissa, Gabriel e Muharemovic

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Domani iniziano i saldi, sconti fino al –60% su tutte le collezioni. Ci trovi nei nostri store di: Avellino, Maida, Melfi, Crotone, Potenza, Isernia e Foggia. Dal 3 al 25 gennaio. Ti aspettiamo nei nostri store! . . . #sales #saldi #sconti #sport #sportonestore #sales - facebook.com facebook