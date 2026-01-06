L’autore dell’omicidio in stazione sarebbe stato individuato

È stato identificato l’autore dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso nel parcheggio della stazione di Bologna. La notizia ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale, che ora attende chiarimenti sulle circostanze di quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini per fare luce sui motivi e garantire la giustizia.

