L’autore dell’omicidio in stazione sarebbe stato individuato
È stato identificato l’autore dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso nel parcheggio della stazione di Bologna. La notizia ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale, che ora attende chiarimenti sulle circostanze di quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini per fare luce sui motivi e garantire la giustizia.
La città di Bologna è rimasta duramente colpita dalla notizia dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, 34enne capotreno bolognese ucciso nel parcheggio riservato ai lavoratori della stazione in viale Pietro Pietramellara.Ambrosio è stato trovato a terra in una pozza di sangue, colpito mortalmente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Hekuran Cumani ucciso a Perugia, è caccia a un giovane tunisino: sarebbe lui l’autore dell’omicidio
