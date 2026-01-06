Lautaro Inter numeri e leadership da urlo | effetto Chivu! E adesso l’argentino punta in alto

Lautaro Martinez continua a distinguersi con numeri e leadership di livello, richiamando l’effetto Chivu nel suo modo di guidare la squadra. Dopo prestazioni solide, l’attaccante argentino mira a raggiungere traguardi importanti, consolidando il suo ruolo e contribuendo al successo dell’Inter. Questa evoluzione dimostra la crescita personale e l’importanza di Lautaro nella rosa nerazzurra, alimentando ambizioni sempre più elevate per il futuro.

Inter News 24 Lautaro Inter, numeri e leadership da urlo: si sente l’influenza di Chivu? Ora ambizioni altissime. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il quotidiano  La Gazzetta dello Sport  oggi in edicola dedica un ampio approfondimento a quello che viene definito il “cuore pulsante” della  Beneamata:  Lautaro Martinez. Il  centravanti argentino, capitano e simbolo dei  nerazzurri, sta vivendo una stagione di grazia, confermandosi non solo come un finalizzatore implacabile, ma come il vero centro di gravità del progetto tecnico firmato da  Cristian Chivu. I record di Lautaro e l’influenza di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

