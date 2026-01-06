Lautaro Inter numeri e leadership da urlo | effetto Chivu! E adesso l’argentino punta in alto

Lautaro Martinez continua a distinguersi con numeri e leadership di livello, richiamando l’effetto Chivu nel suo modo di guidare la squadra. Dopo prestazioni solide, l’attaccante argentino mira a raggiungere traguardi importanti, consolidando il suo ruolo e contribuendo al successo dell’Inter. Questa evoluzione dimostra la crescita personale e l’importanza di Lautaro nella rosa nerazzurra, alimentando ambizioni sempre più elevate per il futuro.

