Lautaro e quel bisogno del gol pesante
L'Inter, forte della posizione di testa, si prepara alla sfida di Parma dopo le festività natalizie. La trasferta, semplice da raggiungere, rappresenta un'occasione per consolidare il primo posto e confermare il proprio stato di forma. La partita sarà un'opportunità per i nerazzurri di dimostrare ancora una volta la qualità del loro calcio, mantenendo alta la concentrazione e l'obiettivo di ottenere un risultato importante.
Dopo Natale e Capodanno, l'Inter entra da capolista anche nel turno dell'Epifania. La trasferta a Parma è comoda geograficamente e se i nerazzurri riproporranno il calcio visto contro Atalanta e Bologna lo diventerà anche sul piano tecnico. Per Chivu sarebbe importante arrivare da primo in classifica al successivo faccia a faccia con il Napoli. A proposito: si può dire che è assurdo giocare Inter-Napoli alla prima giornata del girone di ritorno? Colpa del calendario asimmetrico e del computer (o di chi l'ha programmato), ma che la prima e la seconda dell'ultimo campionato debbano sfidarsi oltre 4 mesi prima che finisca la stagione, toglie qualcosa allo spettacolo, là dove l'attesa fa anch'essa parte dell'evento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Lautaro e quel bisogno del gol pesante
