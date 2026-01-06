Laurea in Scienze della Comunicazione con il solo movimento degli occhi | il traguardo di Andrea Visciano

Andrea Visciano ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione, dimostrando come la tecnologia possa superare le barriere fisiche. Grazie all’utilizzo di un comunicatore oculare, ha raggiunto questo importante risultato, evidenziando un percorso di determinazione e innovazione. La sua esperienza rappresenta un esempio di come le soluzioni digitali possano favorire l'inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.

Andrea Visciano ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione superando la disabilità motoria grazie all'utilizzo di un comunicatore oculare. L'Asl Napoli 3 Sud ha celebrato il traguardo come esempio di inclusione reso possibile dalla sinergia tra tecnologia, sanità pubblica e famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: La storia di Andrea Visciano: parla solo col comunicatore oculare e si laurea in Digital marketing

Leggi anche: Università degli Studi Link: diventa docente con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria – LM-85 BIS

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Si laurea grazie a un comunicatore oculare nonostante la disabilità: la storia di Andrea; Andrea Visciano, si è laureato il 26enne che comunica solo con gli occhi: «Voglio continuare a studiare. Internet è il mio mondo»; La storia di Andrea Visciano: comunica solo con gli occhi, si è laureato in Digital marketing; Quando la voce nasce dagli occhi Andrea si laurea ogni oltre limite.

Classe di Laurea L-20 Triennale in Scienze della Comunicazione - 20 è la classe delle lauree triennali in Scienze della Comunicazione. punto-informatico.it

Digital Marketing e Scienze della Comunicazione: la laurea del futuro è oggi - La Comunicazione è al centro e le forme di potere che veicola saranno gestite da chi la sa gestire: un corso di Laurea per coglierne le opportunità. punto-informatico.it

Università: Palermo, nuovi corsi laurea in scienza comunicazione - Tra i quali comunicazione per l'enogastronomia: il primo corso, di questo tipo, che nasce in Italia. ansa.it

Lisa Somma è dottoressa! Laurea magistrale in scienze storiche, percorso antico in storia romana. Un percorso di studi che personalmente amo troppo Tesi in storia economica e sociale del mondo romano incentrata sugli effetti economici, religiosi e sociali - facebook.com facebook

Il Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana #UCBM forma tecnici esperti nei settori nutrizionale e alimentare. Due percorsi e attività pratiche per una preparazione completa e orientata al #futuro: unicampus.it/ammissio x.com