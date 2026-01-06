Latina la tua forza è l' export Ecco i dati

Latina si distingue nel panorama italiano per la sua capacità di esportazione. Nonostante non occupi le posizioni di vertice nella classifica sulla qualità della vita, i dati evidenziano come la città sia terza in Italia in termini di export. Questo risultato sottolinea l'importanza del settore per l’economia locale e rappresenta un dato significativo per comprendere le potenzialità di Latina nel contesto nazionale.

