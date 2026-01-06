L’Associazione Kairos celebra l’Epifania insieme agli anziani della Casa di Riposo “Alfonso Rubilli” di Viale Italia. Un momento di condivisione e attenzione che rafforza il senso di comunità e solidarietà, rendendo questa festività un’occasione speciale per gli ospiti e i volontari coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il calore della solidarietà ha illuminato l’Epifania degli ospiti della Casa di Riposo “Alfonso Rubilli” di Viale Italia. In un giorno di festa che celebra la generosità, i “nonnini” della storica struttura avellinese hanno ricevuto una visita speciale che ha portato con sé non solo dolciumi, ma soprattutto vicinanza e allegria. L’iniziativa è stata promossa dall’ Associazione Kairos, realtà impegnata nel sociale, che ha voluto dedicare un momento di spensieratezza a chi rappresenta la memoria storica della nostra comunità. Ogni ospite ha ricevuto una calza personalizzata, un piccolo gesto simbolo di un’attenzione che va oltre la ricorrenza del calendario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Associazione Kairos festeggia l’Epifania con gli anziani del Rubilli

