L' arcivescovo di Milano in visita alle camere ardenti di Chiara Costanzo e Achille Barosi | Doveroso chiedere giustizia per quanto è successo
L'arcivescovo di Milano ha visitato le camere ardenti di Chiara Costanzo e Achille Barosi, esprimendo la sua vicinanza alle famiglie colpite. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza di chiedere giustizia per quanto accaduto, ricordando il valore della verità e del rispetto per le vittime. Un gesto che invita alla riflessione e alla solidarietà in un momento difficile per la comunità.
Milano si stringe alle famiglie dei due amici sedicenni che hanno perso la vita nella strage - L'arcivescovo Delpini in visita alle camere ardenti: "Tragedia ingiustificabile" ... rainews.it
Diocesi: Milano, arcivescovo Delpini al Policlinico. “L’amore esagerato di Gesù principio di speranza” - Mario Delpini, ai nuovi reparti e al cantiere del Policlinico, seguita dalla messa nella chiesa dei Santi Innocenti della Clinica Mangiagalli. agensir.it
Diocesi: Milano, arcivescovo Delpini visita tre oratori colpiti dall’alluvione. Tappe in città, Meda e Cantù - Mario Delpini, visiterà tre oratori della diocesi che sono stati colpiti con gravi conseguenze dall’alluvione dello scorso 22 ... agensir.it
CRANS, DELPINI IN VISITA A CAMERE ARDENTI VITTIME: DOVEROSO CHIEDERE GIUSTIZIA
