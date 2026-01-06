L' arcivescovo di Milano in visita alle camere ardenti di Chiara Costanzo e Achille Barosi | Doveroso chiedere giustizia per quanto è successo

L'arcivescovo di Milano ha visitato le camere ardenti di Chiara Costanzo e Achille Barosi, esprimendo la sua vicinanza alle famiglie colpite. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza di chiedere giustizia per quanto accaduto, ricordando il valore della verità e del rispetto per le vittime. Un gesto che invita alla riflessione e alla solidarietà in un momento difficile per la comunità.

Diocesi: Milano, arcivescovo Delpini al Policlinico. “L’amore esagerato di Gesù principio di speranza” - Mario Delpini, ai nuovi reparti e al cantiere del Policlinico, seguita dalla messa nella chiesa dei Santi Innocenti della Clinica Mangiagalli. agensir.it

Diocesi: Milano, arcivescovo Delpini visita tre oratori colpiti dall’alluvione. Tappe in città, Meda e Cantù - Mario Delpini, visiterà tre oratori della diocesi che sono stati colpiti con gravi conseguenze dall’alluvione dello scorso 22 ... agensir.it

CRANS, DELPINI IN VISITA A CAMERE ARDENTI VITTIME: DOVEROSO CHIEDERE GIUSTIZIA

Riascoltiamo i podcast della serie “Martini nella cultura del suo tempo”: un viaggio nella vita e nelle idee di Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, tra cultura, società e fede. 1 PUNTATA – Cattedra dei non credenti Nel 1987 Martini inaugura a Mila - facebook.com facebook

Da anni i rumors sul fatto che il cardinale Pierbattista Pizzaballa, attuale Patriarca di Gerusalemme, possa diventare il nuovo Arcivescovo di Milano circolano. Ma ultimamente si sono intensificati, nella curia romana però non vengono considerati molto credi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.