L' arcivescovo di Milano in visita alle camere ardenti di Chiara Costanzo e Achille Barosi | Doveroso chiedere giustizia per quanto è successo

L'arcivescovo di Milano ha visitato le camere ardenti di Chiara Costanzo e Achille Barosi, esprimendo la sua vicinanza alle famiglie colpite. Durante la visita, ha sottolineato l'importanza di chiedere giustizia per quanto accaduto, ricordando il valore della verità e del rispetto per le vittime. Un gesto che invita alla riflessione e alla solidarietà in un momento difficile per la comunità.

© Ilgiorno.it - L'arcivescovo di Milano in visita alle camere ardenti di Chiara Costanzo e Achille Barosi: "Doveroso chiedere giustizia per quanto è successo"

Milano si stringe alle famiglie dei due amici sedicenni che hanno perso la vita nella strage - L'arcivescovo Delpini in visita alle camere ardenti: "Tragedia ingiustificabile"

